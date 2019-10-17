Мосгорсуд на полгода снизил срок лишения свободы экс-полковнику Захарченко

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снизил с 13 до 12,5 лет колонии срок лишения свободы бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко за получение взятки и воспрепятствование правосудию, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Пресненского суда Москвы от 10 июня 2019 года в отношении Захарченко изменить: исключить из осуждения Захарченко по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ, признак совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. (...) Окончательно назначить Захарченко наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично, апелляционное представление государственного обвинителя - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Захарченко также назначен штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей - в 40-кратном размере суммы полученной им взятки.

Кроме того, бывший офицер лишен звания полковника полиции и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Государственный обвинитель просила отменить приговор в части оправдания Захарченко, направив этот эпизод в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Защита и сам Захарченко просили Мосгорсуд отменить приговор и полностью оправдать его.

"Ваша честь, я бы хотел попросить вас о справедливости. Прошу вас вынести справедливое решение. Я надеюсь, что средние века и сюрреализм прошли и что у нас в Мосгорсуде невозможно осудить невиновного. (...) Я надеюсь на вашу справедливость, объективность и вашу совесть", - отметил Захарченко, выступая с последним словом в Мосгорсуде в четверг.

Приговор Захарченко вступил в законную силу.

Дело экс-полковника Захарченко

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (часть 3 статьи 294 УК РФ).

При этом суд оправдал экс-полицейского по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток за непричастностью к преступлению - за ним признано право на реабилитацию.

Захарченко и адвокаты настаивают на его полной невиновности ввиду отсутствия в действиях полковника события и состава преступления.

Согласно приговору Пресненского суда, установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается, якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми". Под арестом он находится с 10 сентября 2016 года.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.