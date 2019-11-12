Блогер сообщил о письме с "Поцелуем Иуды" для признавшего ПЦУ патриарха Феодора

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - После литургии в городе Лимассол на Кипре, где патриарх Александрийский и всей Африки Феодор помянул главу новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, ему, а также архиереям Александрийской и Кипрской церквей вручили конверты.

Внутри были письма с изображением Феодора с Киевским митрополитом Онуфрием и фрагмента фрески "Поцелуй Иуды", а также текст: "Онуфрий - митрополит, Епифаний - раскольник, Феодор - Иуда", написал на своей странице в фейсбуке православный блогер Александр Вознесенский.

"Ситуация такая: Феодор, несмотря на просьбы кипрского священства, помянул лично на литургии Епифания в Лимассоле. После этого все епископы и священники (Кипра - ИФ) получили конвертик, где была распечатана эта картинка", - написал Вознесенский.

На улице старший священник Александрийского патриархата разорвал послание, а Феодор "сбежал (из храма - ИФ) во избежание внимания толпы", утверждает Вознесенский. В то же время, по словам блогера, многие священники Кипра "благодарили, сказали, что все было сделано предельно корректно, что они в курсе проблемы и не поддерживают Феодора".

В минувшую пятницу, 8 ноября, стало известно, что предстоятель еще одной православной церкви мира - Александрийской - патриарх Феодор признал ПЦУ, упомянув за литургией имя ее руководителя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей. Позднее замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов заявил "Интерфаксу", что признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической ПЦУ делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом

В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие собственного епископата.

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных православных церквей. До недавних пор патриарх Феодор был известен как один из главных защитников канонического православия на Украине.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года при содействии Константинопольского патриархата и тогдашнего руководства Украины во главе с президентом Петром Порошенко.