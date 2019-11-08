Министр строительства Ставрополья арестован за злоупотребления полномочиями

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Районный суд Ставрополя арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Когарлыцкий заключен под стражу до 6 января 2020 года включительно.

Как сообщалось, министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий был задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм, которая по госконтракту занимается строительством легкоатлетического манежа. В частности, были оплачены невыполненные работы: монтаж вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. Кроме того, следствие утверждает, что стоимость материалов была значительно завышена. В СК также подсчитали причиненный государству ущерб, который составил более 14 млн рублей.