Зампред правительства Ставрополья задержан по подозрению во взятках

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, он задержан, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Там уточнили, что чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По сообщению СКР, Золотарев пытался скрыться и был задержан в аэропорту Ставрополя. СКР будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Сейчас с задержанным проводят следственные и иные процессуальные мероприятия.

По версии следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Также в 2018 году Золотарев с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Кроме того, в 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили взятку от представителя той же организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

Когарлыцкий был арестован в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Через несколько недель в отношении него возбудили второе уголовное дело - за получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), в мае 2020 года возбудили третье дело - по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в июле - четвертое, пятое и шестое, по подозрению в получении взятки. В феврале текущего года возбудили очередное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

В ранее возбужденных против чиновника уголовных делах речь шла о махинациях с госконтрактами при выполнении строительных работ в краевых кардиодиспансере и онкодиспансере, культурно-образовательном и музейном комплексе в Ставрополе.

47-летний Александр Золотарев был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края в 2015 году. До этого назначения около 20 лет работал в банковском секторе, в том числе на руководящих должностях.