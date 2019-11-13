Чиновники предложили увеличить в пять раз штрафы за хулиганство

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В новой редакции Кодекса об административных нарушениях штрафы за хулиганство будут увеличены в среднем в пять раз и там появятся штрафы за выгул опасных собак без поводка и намордника, пишут "Ведомости". Издание ознакомилось с проектом двух глав КоАП, которые 12 ноября обсудили в Аналитическом центре правительства.

К мелкому хулиганству авторы проекта отнесли не только нецензурную брань в общественном месте, но и отправление естественных надобностей и "другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу", сообщает газета. Штрафы за него вырастут с нынешних 500-1000 рублей до 3000-5000 рублей. Если же мелкое хулиганство сопряжено с неповиновением представителю власти, штрафы предлагается увеличить с 1000-2500 рублей до 5000-10 000рублей.

В кодексе будет прописано, что следует считать общественным местом. В списке есть в том числе остановки общественного транспорта, подъезды, лифты, чердаки, крыши и подвалы.

Кроме штрафов за опасный выгул собак, в КоАП предложено внести штрафы за нарушение прав граждан использовать государственный язык России или языки республик (до 5000 рублей для граждан и до 25 000 рублей для чиновников) и за воспрепятствование адвокатской деятельности, в том числе за отказ предоставить защитнику информацию (2000-5000 рублей).

Штрафы для физических лиц за оскорбление других граждан увеличат с нынешних 1000-3000 рублей до 3000-5000. Для должностных лиц и организаций штрафы останутся прежними.

Наказание за нарушение прав граждан на свободу вероисповедания предлагается снизить для всех групп нарушителей. В частности, для чиновников штрафы могут снизить с максимальных 100 000 рублей до 300 000 рублей, а для граждан - заменить штраф предупреждением.

"Ведомости" ознакомились с проектом двух глав КоАП, в которых прописаны нарушения, связанные с посягательством на права граждан и общественный правопорядок. Два участника заседания в правительстве подтвердили подлинность документа, но уточнили, что это не окончательная редакция и документ будут еще обсуждать.

Как пишет газета, в новом кодексе в части о составах административных правонарушений глав будет не 16, а 35, но в основном это произойдет за счет перегруппировки существующих составов.

Комментируя проект, глава "Агоры" Павел Чиков назвал изменения этой части КоАПа незначительными. Самые важные изменения он ожидает в общей части кодекса, где речь идет о судебных разбирательствах, порядке обжалования решений и полномочиях защиты.

Правительство в начале июня 2019 года одобрило в целом концепцию нового КоАП, которую начали разрабатывать по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. В марте премьер раскритиковал действующий административный кодекс за громоздкость и сложность в применении. В правительстве обещали, что новая редакция кодекса вступит в силу с января 2021 года.