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Журналист Шварев выразил уверенность в отказе Интерпола на заявление России

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Журналист Александр Шварев назвал ожидаемым решение о его заочном аресте и выразил уверенность, что Интерпол откажет российским властям в его розыске.

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"К сожалению, ожидаемое было решение. Не потому что были убедительные доказательства, а потому что совершенно никаких доводов нет. Я абсолютно уверен, что Интерпол не будет принимать это российское заявление, потому что со стороны следствия нет никаких доказательств и очевидно, что это дело заказное", - сказал журналист "Интерфаксу".

Он добавил, что Интерпол неоднократно обращал внимание на необоснованные дела, по которым выносятся постановления о международном розыске. Шварев отметил, что, несмотря ни на что, будет пытаться через своих адвокатов добиться справедливости, однако в РФ пока возвращаться не собирается.

Тверской суд Москвы в понедельник санкционировал заочный арест журналиста "Росбалта". Шварев объявлен в международный розыск, сейчас он находится в Латвии.

Изначально полиция предъявила Швареву обвинение в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.5 ст. 128.1 УК РФ), затем было возбуждено дело о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК РФ). Дела объединены в единое производство. Первое обвинение предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательных работ до 480 часов, второе - в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Как следует из обвинения, Шварев совместно с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности бизнесмена Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений.

Кроме того, с октября прошлого года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока не установленными лицами разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и так далее. В ответ на требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию Шварев и Абдуллаев потребовали передать им 50 тысяч долларов или 3,3 млн рублей. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять дискредитирующие предпринимателя сведения.

Адвокат Шварева Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста - заказным. Сам Шварев ранее сообщил агентству, что категорически не признаёт вину и не верит в объективное расследование дела.

Александр Шварев

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