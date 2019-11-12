В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму. С ним будут проводить следственные действия, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

О задержании ранее судимого Вересова и Сергея Половца днем ранее сообщила представитель комитета Светлана Петренко. В их отношении возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму в интернете и об угрозах убийством судье Мосгорсуда (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК).