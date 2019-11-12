Один из задержанных по делу об угрозах в адрес судьи Мосгорсуда признал вину

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Алексей Вересов, задержанный по уголовным делам о призывах к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда, признал вину, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В Следственный комитет Вересов был доставлен из Удмуртской Республики. Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вересову предъявлено обвинение.

Ранее во вторник сообщалось, что в здание СКР в Москве доставили Вересова для проведения с ним следственных действий.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о задержании двух фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту опубликования в Интернете публичных призывов к экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый Алексей Вересов, 1973 года рождения. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются в действиях Сергея Половца, 1978 года рождения, сообщала "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под госзащиту, сейчас под охраной остаются семь судей.

В феврале 2016 года председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.