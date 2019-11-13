В работе Facebook зафиксированы сбои

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пользователями фейсбука по всему миру зафиксированы сбои в работе сайте, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы поступают от пользователей из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. В России проблемы зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Downdetector, 73% пользователей соцсети жалуются на сбои в работе новостной ленты, 14% - на полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывают проблемы со входом в личные аккаунты.