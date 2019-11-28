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Пользователи пожаловались на сбои у Facebook и Instagram

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пользователи соцсетей Facebook и Instagram по всему миру начали жаловаться на сбои, зафиксировал сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Жалобы на сбои в Facebook стали поступать с 17:00 по московскому времени. У 29% пользователей соцсеть вовсе не открывается, 36% не могут залогиниться в свои аккаунты, еще треть не могут просматривать ленту. Судя по карте сбоев, больше всего на них жалуются жители США, Великобритании, Франции и Бразилии.

Сбои в Instagram начались в то же время. У 74% пользователей проблемы с доступом к ленте новостей. 15% не могут залогиниться, еще 10% жалуются на сбои в работе со сториз. Больше всего жалоб поступило из Франции, также со сбоями столкнулись пользователи в США, Бразилии и в европейской части России.

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