Шестилетняя девочка пропала на севере Крыма

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Крымские полицейские разыскивают шестилетнюю девочку, которая накануне пропала на севере полуострова, сообщается в среду на сайте МВД по республике.

В сообщении отмечается, что 12 ноября она ушла из дома, расположенного в селе Кропоткино Раздольненского района, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Как указано в приметах для поиска, ребенок 2013 года рождения ростом 100-110 см был одет в болоньевую куртку и ботинки розового цвета.