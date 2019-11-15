Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка, которая 12 ноября пропала в крымском селе Кропоткино, найдена убитой. По подозрению в убийстве задержан ее отчим, сообщил региональный главк Следственного комитета.

Подозреваемый сообщил в полицию о пропаже падчерицы 13 ноября. Он рассказал, что 12 ноября уезжал с младшим сыном и запер девочку дома одну. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не было.

Следователи установили, что мужчина причастен к исчезновению падчерицы. На допросе он признался, что убил ее и тело прикопал в земле. Чтобы создать себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, но у него это не получилось. По возвращении домой он сообщил в полицию об исчезновении ребенка.

Подозреваемый помог полиции найти тело погибшей.