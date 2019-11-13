Экс-главбух "Седьмой студии" Масляева рассказала в суде, в чем конкретно признала вину

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о хищении бюджетных средств, заявила в суде, что признает вину в незаконном получении зарплаты, работе по обналичиванию денег и составлении фиктивных отчетов о деятельности АНО.

"В том (признаю вину), что я составляла фиктивные отчеты и работала с фирмами-обнальщиками", - сказала Масляева на заседании Мещанского суда Москвы во время допроса в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов "дела "Седьмой студии".

Кроме того, Масляева заявила, что считает незаконным получение ей зарплаты суммарно в 5 млн рублей за время работы в АНО.

Отвечая на вопрос, что она подразумевает под хищением, которое вменяется Серебренникову и другим подсудимым, Масляева пояснила: "Неправомерное получение зарплаты - раз. Работа с фирмами-обнальщикам - это два. И если все это было правильно, то зачем сжигать документы (бухгалтерская документация "Седьмой студии", уничтоженная, предположительно, после фактического окончания деятельности АНО - ИФ)".

Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей в составе организованной группы, выделенных в 2011-2014 гг. основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта популяризации и развития современного искусства "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

В середине сентября 2019 года суд вернул дело генеральному прокурору из-за недостатков при составлении обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Подсудимые отрицают вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного для различных целей в период работы АНО госфинансирования.

Дело Нины Масляевой, которой предъявлено такое же обвинение, как и ее бывшим коллегам, в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и заключила сделку со следствием.

Впоследствии ее дело было возвращено в прокуратуру, поскольку, по мнению суда, она так и не смогла сообщить конкретные обстоятельства хищений средств из "Седьмой студии". Представление обвинения на возврат дела в надзор будет рассмотрено Президиумом Мосгорсуда 19 ноября.