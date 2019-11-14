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Фигурант дела "Седьмой студии" Масляева ушла из театра "У Никитских ворот"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нина Масляева, которая единственная признала вину по делу о хищении 133 млн рублей, с ноября не работает в театре "У Никитских ворот". Об этом сообщили в пресс-службе театра, не уточнив, сама она ушла или была уволена.

До возбуждения уголовного дела Масляева работала в этом театре и вернулась на работу после освобождения из-под домашнего ареста в июле 2019 года.

Художественный руководитель театра Марк Розовский заявил, что возвращение Масляевой "не в интересах" учреждения и повредит ему. Он просил департамент культуры Москвы решить эту проблему.

По уголовному делу "Седьмой студии" проходят создатель этой организации худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин, бывший руководитель департамента Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Все они вину не признают. Бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова находится в розыске. Дело Масляевой рассматривается отдельно, но на процессе над остальными фигурантами она дает свидетельские показания.

Их обвиняют в хищении 133 млн рублей, которые Минкультуры выделило "Седьмой студии" на проект "Платформа". По версии следствия, эти деньги незаконно обналичивались и затем были похищены. Масляева заключила соглашение со следствием и признала, что незаконно получала зарплату, занималась обналичиванием и составляла фиктивные отчеты.

Кирилл Серебренников Юрий Итин Алексей Малобродский Мещанский суд Седьмая студия Платформа Минкультуры Нина Масляева Марк Розовский

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