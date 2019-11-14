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Задумавший продать шкуру леопарда житель Приморья стал фигурантом уголовного дела

Популяция редчайших дальневосточных леопардов насчитывает всего около 100 особей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приморского края, у которого пограничники изъяли шкуру редчайшего дальневосточного леопарда, сообщает пресс-группа краевого погрануправления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ).

Шкуру леопарда пограничники изъяли у жителя села Кроуновка Уссурийского городского округа Приморья на территории его подворья в августе этого года. Помимо этого, у него изъяты незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны разного калибра и порох. Шкуру мужчина планировал продать.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда", анализ узора пятен на шкуре животного показал, что зверь не фиксировался на особо охраняемой территории. Там предположили, что зверь жил неподалеку от северной границы нацпарка и был убит за его пределами.

"Совершенное преступление - значительная потеря для популяции, которая насчитывает всего около 100 особей", - сообщил директор нацпарка "Земля леопарда", слова которого приводятся в сообщении.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. Их охрана имеет международное значение.

Приморье Кроуновка Пограничное управление ФСБ РФ

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