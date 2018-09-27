Нацпарк в Приморье готов предложить Ким Чен Ыну стать хранителем дальневосточного леопарда

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководство приморского нацпарка "Земля леопарда" выражает заинтересованность в сотрудничестве с учеными из КНДР и готово предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну стать хранителем леопарда.

"Было бы очень полезно организовать взаимодействие с КНДР в плане охраны леопарда. Если уважаемый господин Ким Чен Ын будет посещать Россию и делать это поездом по железнодорожной линии Хасан-Барановский, которая как раз проходит у границ "Земли леопарда", и если корейской стороной будут приниматься меры по восстановлению популяции леопарда, то мы с великой радостью присвоим господину Ким Чен Ыну звание хранителя леопарда", - сообщил директор нацпарка Виктор Бардюк, добавив, что исторически ареал леопарда включал в себя территорию двух Корей, но леопард там был истреблен в начале 20 века.

Ранее сообщалось, что фотоловушки, установленные специалистами национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае, зафиксировали на границе с Северной Кореей четырех редчайших дальневосточных леопардов, два из них учтены впервые. Вопрос о возможности совместного учета дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории КНДР поднимается на встречах различного уровня.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. В 2018 году нацпарк заявил о 100 особях. В России эти хищники обитают только в Приморском крае, при этом около 70% живут на территории национального парка "Земля леопарда". За последние 100 лет ареал редкой кошки сократилась в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка.

Титул "хранителя" присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу "Земли леопарда" дает хранителю право выбрать имя для своего "подопечного", а также дважды в год получать фото- и видеоотчеты о его жизни в тайге. Ранее статус хранителя получили дальневосточный полпред Юрий Трутнев, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, американские актеры Стивен Сигал, Памела Андерсон и другие. На "Земле леопарда" теперь живут Симба, Памела, Охотск, Лель.