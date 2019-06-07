Самка леопарда из приморского заповедника родила двух котят

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Самка дальневосточного леопарда из национального парка "Земля леопарда" родила двух котят. Детенышей вместе с мамой зафиксировали фотоловушки, сообщила пресс-служба нацпарка.

Возраст детенышей примерно 8-10 месяцев. Сотрудники "Земли леопарда" полагают, что это третье потомство хищницы. До этого самка с котятами не появлялись перед фотоловушками. По мнению ученых, это говорит о том, что их матери хорошо удавалось скрывать котят, гуляя вдали от общих звериных троп, где обычно устанавливаются фотоловушки.

В течение нескольких месяцев котята Борте отделятся от матери и приступят к самостоятельной жизни, только после этого животные получат свои индивидуальные номера в базе "Земли леопарда". Уже две подросшие дочери Борте, рожденные в 2016 и 2017 году, регулярно отмечаются фотоловушками на территории национального парка. Они известны ученым под именами - Leo 110F и Leo 114F.

У самки есть хранитель – американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал. Во время визита во Владивосток в сентябре 2015 года он дал ей имя в честь первой жены Чингисхана Королевы Борте, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была зафиксирована сразу с тремя котятами. Осенью 2017 года пятнистая Борте снова показалась перед фотоловушками в сопровождении котенка.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. 70% мировой популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае. По последним данным фотомониторинга, численность российской популяции редчайшего хищника - 91 взрослый леопард и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.