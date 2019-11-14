Один человек погиб в перестрелке в благовещенском колледже

Три человека, по предварительной информации, пострадали

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы, которую устроил студент в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили агентству "Интерфакс" в областном Минздраве.

"Информация пока предварительная, один погиб и трое пострадали. Ранены, предварительно, двое подростков и один молодой человек", - сообщил собеседник агентства.

О стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства стало известно утром 14 ноября. Источник рассказал "Интерфаксу", что район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы. По его словам, люди выбегали из здания без верхней одежды.