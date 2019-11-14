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Один человек погиб в перестрелке в благовещенском колледже

Три человека, по предварительной информации, пострадали

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы, которую устроил студент в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили агентству "Интерфакс" в областном Минздраве.

"Информация пока предварительная, один погиб и трое пострадали. Ранены, предварительно, двое подростков и один молодой человек", - сообщил собеседник агентства.

О стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства стало известно утром 14 ноября. Источник рассказал "Интерфаксу", что район вокруг учебного заведения оцеплен, там слышны выстрелы. По его словам, люди выбегали из здания без верхней одежды.

Благовещенск Амурская область

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Стрельба произошла в одном из колледжей Благовещенска

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