Медведев назначил нового куратора мусорной реформы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Курировать мусорную реформу в Минприроде будет Константин Румянцев. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его заместителем министра природных ресурсов и экологии, это решение опубликовано на сайте правительства.

О том, что Румянцев займется мусорной реформой, "Интерфаксу" уточнили в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева.

В новой должности Румянцев будет курировать департамент госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности и департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Чиновнику 37 лет, он закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Финансовый университет при правительстве и с 2009 года занимал посты в администрации президента и правительстве.

Прежде куратором мусорной реформы был Владимир Логинов. Он ушел из Минприроды 6 ноября.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта "Экология", инициированного майским указом президента России. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.