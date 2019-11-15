В Петербурге проезд в общественном транспорте подорожает на десять рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге с 1 января 2020 года тариф на разовый проезд в наземном транспорте подорожает с 40 до 50 рублей, в метро - с 45 до 55 рублей, сообщила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова. Такое решение чиновники приняли на совещании 14 ноября.

По проездным билетам стоимость проезда в метро и наземном транспорте вырастет на 4%.

Ранее сообщалось, что в Смольном не исключали возможности повысить тариф на разовый проезд в общественном транспорте в 2020 году на 5 рублей. До этого говорилось, что в 2020 году стоимость проезда на метро может вырасти с 45 до 47 рублей, а в наземном транспорте - с 40 до 42 рублей.