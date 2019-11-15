Поиск

В Петербурге проезд в общественном транспорте подорожает на десять рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге с 1 января 2020 года тариф на разовый проезд в наземном транспорте подорожает с 40 до 50 рублей, в метро - с 45 до 55 рублей, сообщила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова. Такое решение чиновники приняли на совещании 14 ноября.

По проездным билетам стоимость проезда в метро и наземном транспорте вырастет на 4%.

Ранее сообщалось, что в Смольном не исключали возможности повысить тариф на разовый проезд в общественном транспорте в 2020 году на 5 рублей. До этого говорилось, что в 2020 году стоимость проезда на метро может вырасти с 45 до 47 рублей, а в наземном транспорте - с 40 до 42 рублей.

Петербург Эдуард Батанов Смольный

Новости

Бизнесмены попросили ввести в России невозвратные тарифы для отелей

Бизнесмены попросили ввести в России невозвратные тарифы для отелей

"Коммерсантъ" сообщил о возможном переходе ритейлера "Юлмарт" к кредиторам

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

Два фигуранта "дела ФИАН" уехали из России в Израиль

Два фигуранта "дела ФИАН" уехали из России в Израиль

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Водительские права Брежнева ушли на торгах за 1,5 млн рублей

Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области подал в отставку

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Защитник историка Соколова заявил, что не считает себя "адвокатом дьявола"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');