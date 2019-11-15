Бывшего полковника Захарченко отправили на этап

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного за получение взятки и воспрепятствование правосудию, отправили отбывать наказание, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Горбатенко.

"Сегодня мы пришли в СИЗО, но Дмитрия к нам не вывели. Начальник спецчасти сказал, что документы к ним еще не поступили, но Дмитрия уже нет - сейчас он, видимо, на так называемой сборке", - сказал Горбатенко агентству в пятницу.

Адвокат сказал, что пока неизвестно, куда именно отправят Захарченко. Предположительно, речь может идти о колонии строгого режима в мордовском поселке Леплей.

Как рассказал Горбатенко, перед этапированием Захарченко был поставлен комиссией СИЗО "Лефортово", где бывший полицейский находился с момента ареста осенью 2016 года, на профучет как склонный к побегу и нападению на представителей власти, что влечет за собой ужесточение условий его содержания в колонии при отбытии наказания.

По мнению адвоката, таким образом на Захарченко может оказываться давление за то, что он "ничего не подписал" и отказался "оговаривать" тех людей, на которых от него хотело получить показания следствие.

"Поэтому Дмитрия, скорее всего, отправят, в Мордовию, а не, например, в колонию, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, в Рязанской области", - отметил Горбатенко.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 3 статьи 294 УК РФ).

Суд также назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор Захарченко, снизив назначенный ему срок лишения свободы с 13 до 12,5 лет.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко был оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела фейковыми.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.