Главный храм Вооруженных сил РФ украсили центральным куполом весом в 80 тонн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Центральный купол весом около 80 тонн установлен на Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ , который возводится к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" (Кубинка, Московская область), сообщает министерство обороны России.

"Купол подняли при помощи крана в 750 тонн. Для устойчивости вес крана увеличили контргрузами до 1 250 тонн", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Всего храм украсят шесть куполов. "Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места. Еще один установят на звонницу, а самый большой купол сегодня занял центральную часть храма", - говорится в сообщении.

Все купола были предварительно собраны на площадке рядом с главным входом и в течение нескольких дней их установили на храм.

Отмечается, что основа конструкции, созданной по оригинальному проекту, - каркас из высоколегированной стали. Заложенный условный коэффициент прочности купола - от 300 до 1500 лет.

"Точно рассчитать этот показатель невозможно. Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в 20. Деформация составила всего 2 миллиметра. Это значит, что через пятьдесят лет износ купола будет 0 процентов", - информирует военное ведомство.

Ранее в ноябре сообщалось, что на Главный храм ВС РФ установили первый из шести куполов. "Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20-этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъём в России никто не реализовывал", - рассказывали тогда в Минобороны. Также отмечалось, что высота и диаметр купола составляют по 12 метров, для его подъема потребовался кран весом 750 тонн.

Главный храм ВС РФ будет открыт в 2020 году - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.