На главный храм Вооруженных сил РФ установили первый купол

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке "Патриот" Главный храм Вооруженных сил России, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20-этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъём в России никто не реализовывал", - сказано в сообщении. Отмечается, что высота и диаметр купола составляют по 12 метров, для его подъема потребовался кран весом 750 тонн.

Военные строители сообщили журналистам, что сверху купол отделан пластинами из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка.

Заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ, гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин сообщил "Интерфаксу", что на строительство храма собрано более 2 млрд 993 млн рублей от 67,8 тысяч жертвователей.

По его словам, строительство храма идет строго по графику.

Главный храм Вооружённых сил РФ будет открыт в 2020 году - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Минобороны сообщили, что "согласно христианской, византийской традиции все купола патриаршего собора в честь Воскресения Христова выполнены в форме близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина".

В ближайшее время строителям предстоит установить три точно же купола на оставшиеся четверики, один - на звонницу и главный 80-тонный купол - в центральную часть храма.