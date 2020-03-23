Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил РФ

Вид на строящийся главный храм Вооруженных сил РФ Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Выбор места для строительства Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области обусловлен тем, что именно отсюда началось движение советских войск на Запад в 1941 году, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Именно здесь проходит тот рубеж, где наши войска держали оборону. Рядом – Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи (в 1941 году)", – сказал Шойгу в интервью, которое публикует в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

На этом месте, сказал министр, "был найден старый гранитный верстовой столб - тот самый, от которого и началось движение наших войск на Запад". "И мы предполагаем установить его на одном из центральных мест на площади перед храмом", – сообщил Шойгу.

Он отметил, что при возведении храма много вещей делаются впервые "и в части строительства, и в части архитектуры, и в части вообще создания таких объектов".

"Для изготовления ступеней храма мы, например, взяли траки от немецких танков, и они в этих ступенях присутствуют - в виде сплава. И поднимаясь по ступеням этого храма, мы пойдем по оружию поверженного врага", – сказал Шойгу.

Главная икона храма создана по предложению и на личные средства президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, сообщил министр.

По его оценке, "это уникальная икона".

"В ней много вещей, которые глубоко символичны, – рассказал Шойгу. – Она написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет. А сохранился он потому, что находился под водой, его подняли со дна Невы. Складень - почти два метра 40 сантиметров в высоту, внизу - мощи воинов, причисленных к лику святых. Использована даже доска из приклада одной из первых винтовок Мосина. Над созданием этой иконы работали и ювелиры, и художники, и металлурги".

Говоря о символизме при строительстве храма, Шойгу отметил: "Мне тут как-то задали вопрос: "Вот те знамена поверженного врага, рейха, которые бросали на Красную площадь, они же у нас...". Я не знаю, получится ли у нас – надеюсь, что получится, и в полу под стеклом будут лежать эти знамена, и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага".