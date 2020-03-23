Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил РФ

Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил РФ
Вид на строящийся главный храм Вооруженных сил РФ
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Выбор места для строительства Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области обусловлен тем, что именно отсюда началось движение советских войск на Запад в 1941 году, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Именно здесь проходит тот рубеж, где наши войска держали оборону. Рядом – Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи (в 1941 году)", – сказал Шойгу в интервью, которое публикует в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

На этом месте, сказал министр, "был найден старый гранитный верстовой столб - тот самый, от которого и началось движение наших войск на Запад". "И мы предполагаем установить его на одном из центральных мест на площади перед храмом", – сообщил Шойгу.

Он отметил, что при возведении храма много вещей делаются впервые "и в части строительства, и в части архитектуры, и в части вообще создания таких объектов".

"Для изготовления ступеней храма мы, например, взяли траки от немецких танков, и они в этих ступенях присутствуют - в виде сплава. И поднимаясь по ступеням этого храма, мы пойдем по оружию поверженного врага", – сказал Шойгу.

Главная икона храма создана по предложению и на личные средства президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, сообщил министр.

По его оценке, "это уникальная икона".

"В ней много вещей, которые глубоко символичны, – рассказал Шойгу. – Она написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет. А сохранился он потому, что находился под водой, его подняли со дна Невы. Складень - почти два метра 40 сантиметров в высоту, внизу - мощи воинов, причисленных к лику святых. Использована даже доска из приклада одной из первых винтовок Мосина. Над созданием этой иконы работали и ювелиры, и художники, и металлурги".

Говоря о символизме при строительстве храма, Шойгу отметил: "Мне тут как-то задали вопрос: "Вот те знамена поверженного врага, рейха, которые бросали на Красную площадь, они же у нас...". Я не знаю, получится ли у нас – надеюсь, что получится, и в полу под стеклом будут лежать эти знамена, и люди будут иметь возможность не только посмотреть на них, но и пройти по знаменам поверженного врага".

Сергей Шойгу Минобороны

Новости по теме

Новости

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Путина пока не будут переводить на удаленную работу

Что произошло за день: воскресенье, 22 марта

Минздрав заявил, что покупать аппараты ИВЛ для дома бессмысленно

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Минпромторг заверил в отсутствии дефицита продуктов на фоне коронавируса

Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами

РФ ограничит авиасообщение с Турцией рейсами в Стамбул и вывозными чартерами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');