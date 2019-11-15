Проект Радио "Свобода" "Север. Реалии" включен в реестр иноагентов за вмешательство в дела РФ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Проект "Радио "Свобода" "Север. Реалии" попал в реестр иностранных агентов на основе материалов Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России, сообщил Минюст.

"Минюстом России информационный ресурс "Север. Реалии" включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в пятницу на сайте министерства.

Решение принято на основании поступивших материалов комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Накануне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что, по мнению комиссии по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ, проект "Радио "Свобода" "Север.Реалии" должен быть внесен в реестр СМИ-иностранных агентов.

"Мы проработали интересный медиаресурс, который называется "Север.Реалии". Это некий такой медиапроект "Радио Свобода", как вы знаете, финансируемого из бюджета Конгресса США, которое за два месяца успело своей деятельностью нарушить огромное количество законов наших российских, я уже не говорю про выборы, которые они активно пропагандировали, агитировали, будучи иностранным юрлицом, не имея на это права, в том числе в день голосования", - сказал Пискарев.

По его словам, "иноагенты, чтобы свою продукцию не маркировать, создают одно или несколько юридических лиц, и те уже занимаются тем же, но уже без маркировки".

"Север.Реалии" - это некая такая компания, которая фактически выполняет функцию иностранного агента, но по закону таковым не является. Поэтому и была внесена мною и коллегой (сенатором Андреем - ИФ) Климовым поправка, чтобы такие лица вносились в реестр иностранных агентов", - сказал Пискарев.

По данным Минюста, иноагентами в России признаны девять иностранных СМИ - "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".

Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".