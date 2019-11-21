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Правоведы и блогеры назвали риски закона о гражданах-иноагентах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитники, юристы и блогеры опасаются, что применение принятого Госдумой закона о физлицах - иностранных агентах будет сопровождаться злоупотреблениями.

Блогер Илья Варламов считает этот закон "мертворожденным" и "нерабочим". Он отметил, что закон позволит приравнять к иноагентам любого и из закона неясно, что именно следует считать заграничным финансированием.

По его словам, практически любой человек получал "какие-то деньги из-за рубежа: перевод от родственников, оплату за работу". Сам Варламов раз в месяц получает деньги за рекламу от видеохостинга YouTube, поэтому, с точки зрения закона, тоже может быть признан иностранным агентом.

"А дальше мне нужно зарегистрировать какое-то юрлицо, чтобы общаться с Минюстом. Окей, а если я его не зарегистрирую, то что дальше? О чем я должен общаться с Минюстом?" - поинтересовался он.

"В конце концов меня, наверное, захотят заблокировать, если я не соблюдаю какие-то правила. Но проблема в том, что нельзя заблокировать отдельный YouTube-канал, можно заблокировать весь сервер, а это история немножко уже посерьёзнее. Пока, я надеюсь, мы не в том состоянии, чтобы блокировать крупные иностранные соцсети", - добавил блогер.

Он напомнил о принятом в 2014 году законе, который приравнивал к СМИ блогеров, у которых более 3000 подписчиков. По словам Варламова, закон умер, так и не заработав. Он предположил, что закон о физлицах-иноагентах ждет такая же история.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай считает, что под действие закона подпадает очень большое число пользователей интернета, особенно активно выражающих гражданскую позицию, и правоохранительные органы смогут применять его по своему усмотрению.

"Закон дает возможность манипулировать толкованием этих норм и применять их не универсально, а адресно в отношении тех, против кого другие инструменты так легко не применяются", - отметила она.

"Формально тут нет нарушения, - отмечает Тягай. - Но, конечно, когда на старте в закон закладывается не просто не универсальное применение, а конкретная возможность использовать его как злоупотребление правом, - это неправильно и опасно".

Руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк сравнил принятый закон с законодательством о борьбе с экстремизмом, по которому "подвергаются преследованию тысячи граждан как в административном, так и в уголовном порядке".

Козлюк не верит, что закон будет применяться к большинству граждан, которые попадают под критерии, описанные в законе. "Но, конечно, он нацелен на определенную группу лиц, которую государственные чиновники хотят повесить ярлык иноагента", - полагает он.

Член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе считает, что закон об иноагентах нужно не улучшать, а отменить.

"Даже если получаешь гранты, не имеющие никакого отношения к политике, формально ты иноагент. В этом ужас закона. Если вы получите перевод от своего двоюродного дедушки из-за границы, вас могут признать иноагентом. А еще может быть провокация, вам специально переведут деньги из-за рубежа, вы не будете трогать эти деньги, не знаете, откуда пришли, а вас все равно немедленно признают иноагентом", - сказал он.

Соавтор закона "О средствах массовой информации", бывший глава СПЧ Михаил Федотов назвал закон "абракадаброй с точки зрения юриспруденции".

"Здесь перепутано все, и представить себе, что физическое лицо может быть средством массовой информации - это юридический нонсенс, поскольку, согласно закону "О СМИ" средство массовой информации - это форма периодического распространения массовой информации. А человек не может быть формой", - сказал он.

По его словам, в законе перепутаны субъекты и объекты права, а это "ошибки на уровне второго курса юридического факультета".

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич приветствовал принятие закона.

"Наши граждане должны понимать, что есть СМИ, которые финансируются другими государствами и у них есть свой интерес при освещении тех или иных событий у нас. Они сами выбирают, под каким углом им подавать информацию. Закон не запрещает деятельность подобных СМИ - лишь требует честно признаваться, в чьих интересах ведется их деятельность. А также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность - приводя их в российскую юрисдикцию", - написал Малькевич в своем телеграм-канале.

Госдума приняла закон, позволяющий приравнивать граждан к СМИ-иноагентам, в третьем чтении.

Илья Варламов Михаил Федотов Роскомсвобода Госдума СПЧ Николай Сванидзе Александр Малькевич Артем Козлюк

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