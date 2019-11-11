Главы комиссий о вмешательстве анонсировали поправки о СМИ-иноагентах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Главы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов и думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев предложил доработать законопроект о дополнительном регулировании СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом сообщил председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин.

Поправки ожидаются ко второму чтению законопроекта. Комитет по информполитике предложил Совету Думы продлить срок их внесения до 12 ноября.

"Рассчитываем завершить работу над документом и рассмотреть законопроект на ближайшем заседании комитета", - сказал Левин.

На прошлой неделе Климов говорил, что законопроект, который, в частности, приравнивает физлиц к СМИ-иноагентам, может быть принят окончательно до конца декабря. Первое чтение он прошел в январе 2018 года. Его внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, Леонид Левин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Документ предполагает дополнительное регулирование деятельности СМИ - иностранных агентов. Авторы поправок предложили их обязать создавать в России юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию. СМИ, среди учредителей которых есть иностранный агент, должны будут указывать это в выходных данных. Граждане, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов и получают деньги из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-иноагентом, следует из поправок.