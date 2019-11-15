Интервью Собчак отправили на экспертизу по выявлению экстремизма

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Партия ветеранов России сообщила, что по ее запросу московская прокуратура направила на психолого-лингвистическое исследование интервью телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции "Новое время", в котором она заявила, что территория Крыма должна быть возвращена Украине.

"В рамках проведенной проверки материалы интервью Собчак К.А. в эфире украинской радиостанции "Новое время" <...> направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее второго квартала 2020 года", - говорится в ответе прокуратуры заявителю, который опубликован на сайте Партии ветеранов.

Лидер партии Ильдар Резяпов написал 10 сентября обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить интервью Собчак. В нем она сказала, что для решения вопроса нужно уйти от понятия "отдайте Крым" и провести новый референдум. При этом Собчак считает, что присоединение Крыма к России произошло с нарушением международного законодательства.

Резяпов посчитал эти высказывания экстремизмом.