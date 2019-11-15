Жителя Крыма арестовали за убийство пятилетней падчерицы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Крыму в пятницу вечером арестовал жителя села на северо-западе полуострова, признавшегося в убийстве своей пятилетней падчерицы.

"Заключение под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Раздольненского районного суда.

Девочка, которой в конце ноября исполнилось бы шесть лет, пропала в начале этой недели, в полицию обратился ее отчим. Семья несколько лет назад переехала в село в Раздольненском районе Крыма, и 23-летняя мать девочки, по словам соседей, уехала на заработки, оставив дочь и двухлетнего сына на мужа.

Отчим заявил, что 12 ноября уезжал с младшим сыном и запер падчерицу дома одну, а когда вернулся, дверь была открыта и девочки там уже не было. После пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело о его убийстве.

Пресс-служба ГСУ СКР по Крыму сообщила в пятницу, что отчим на допросе признался в убийстве падчерицы и показал, где закопал ее тело. По данным следствия, мужчина после убийства, пытаясь обеспечить себе алиби, забрал документы из детсада на сына и дочь и пытался уехать с младшим ребенком "в соседнюю страну", однако ему это не удалось.