Житель Крыма раскаялся в убийстве пятилетней падчерицы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Отчим, убивший пятилетнюю девочку на севере Крыма, показал место сокрытия тела и рассказал подробности произошедшего.

"Я раскаялся в нем (в преступлении - ИФ) в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что с ней (девочкой - ИФ) произошло", - сказал мужчина на видео, предоставленном "Интерфаксу" в главном управлении Следственного комитета РФ (СКР) по республике.

По его словам, тело девочки он вывез из дома на автомобиле, "посадив на заднее сиденье", при этом на переднем сиденье находился младший сын мужчины.

Как сообщалось, 13 ноября мужчина заявил в правоохранительные органы, что накануне пропала его падчерица 2013 года рождения. Он рассказал, что выехал из дома в селе Кропоткино Раздольненского района по делам, закрыв девочку, а когда вернулся, ее дома не оказалось.

Со вторника пятилетнюю девочку искали полицейские, следователи и около 300 волонтеров из разных регионов РФ. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Тело ребенка было найдено в пятницу, 15 ноября. По подозрению в убийстве задержали ее отчима.

15 ноября в СКР по Крыму сообщили, что на допросе отчим признался в убийстве. Следователи установили, что 12 ноября мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы и недалеко от места жительства прикопал землей. Затем, по версии следствия, с целью создания алиби, он забрал документы из детсада и попытался выехать с младшим сыном в соседнюю страну, однако ему это сделать не удалось.

СМИ сообщают, что отчим убил девочку за то, что она его не слушалась и отказывалась признавать отцом. Мать детей, по данным СМИ, живет и работает в Китае и якобы собиралась подать на развод.