Глава Крыма пообещал не закрывать парк львов "Тайган"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Крыма не будут закрывать сафари-парк "Тайган" бизнесмена Олега Зубкова, но компания должна будет работать в соответствии с российскими законами, в том числе платить налоги, заявил глава республики Сергей Аксенов. Зубков говорил, что решил начать отстрел своих животных, поскольку его парки замучили штрафами и ему не на что содержать столько питомцев.

Аксенов назвал выступления Зубкова в СМИ "истерикой", и заверил, что у чиновников нет цели закрыть парк.

По его словам, в регионе зоопаркам нельзя работать без нормальных очистных сооружение, без вакцинации животных и без паспортов. Если же бизнесмен попытается убить своих животных, будут приняты соответствующие меры реагирования, добавил он.

Аксенов также подтвердил, что беседовал с гендиректором московского большого цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным, который предлагал стать посредником между Зубковым и чиновниками. 28 марта представители администрации Крыма по согласованию с владельцем выезжали в "Тайган" и обсудили там с ним требования Минприроды, Минимущества и Госкомветеринарии. Глава Крыма сказал, что считает все эти требования "вполне выполнимыми".

Зубков, которому принадлежат крымские зоопарки "Тайган" и "Сказка", в середине ноября сообщил, что сократит - раздаст, отстрелит или усыпит до тридцати своих медведей, а затем перейдет к львам и тиграм. По его утверждению, вынужден "оптимизировать коллекцию", поскольку ветеринарные службы провели множество проверок его парков и выписали им штрафы и ему приходится думать о сокращении затрат.

Проверки он назвал необоснованными и сказал, что чиновники мешают паркам работать.

3 декабря Белогорский райсуд рассмотрит административное дело по иску ветслужбы: чиновники требуют остановить работу "Тагана" до 90 суток, поскольку у некоторых львов нет прививок от бешенства.

Парк "Сказка" в Ялте - первый частный зоопарк в СНГ. Питомник львов и тигров "Тайган" был открыт в 2012 году. В "Тайгане" живут больше 2500 животных, в "Сказке" - 1500.