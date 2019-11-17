В СКР заявили о расследовании 12 уголовных дел по строительству "Восточного"

Еще 42 дела уже направлены на рассмотрение в суд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Она сообщила "Интерфаксу", что речь идет, в частности, о деле в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями, в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

"В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству", - сказала Петренко.

Она напомнила, что среди осужденных - бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП ""Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман, бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.

"Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей. Никитин - в размере 665 млн рублей. Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей", - сказала представитель СКР.

Ущерб на миллиарды

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью. Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил применительно к другим крупным проектам, в том числе к строительству космодрома "Восточный". По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят - но порядка там так и не удалось навести как следует".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявил журналистам, что, "президенту был сделан комплексный доклад по "Восточному", который он привел в качестве иллюстрации". Он сообщил, что на строительство космодрома "Восточный" был выделен 91 млрд рублей. Похищено было 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей. Из 19 объектов не завершено строительство пяти.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил мнение, что пока нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодром "Восточный". Вместе с тем он согласился, что критика президента РФ "абсолютно обоснованна".