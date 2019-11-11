Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве "Восточного"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения, исчисляемые сотнями миллионов рублей, так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он в понедельник на совещании с членами правительства.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил, применительно к другим крупным проектам, в том числе, строительству космодрома "Восточный". "Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует".

"Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ИФ) с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента", - подчеркнул Путин.

Президент поручил проработать озвученные вопросы и "наладить действенный эффективный контроль за проведением закупок.

Проблемы с космодромом "Восточный"

В октябре сообщалось, что суд в Амурской области приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима Георгия Зонова, главы предприятия "Углегорск", подразделения субподрядчика строительства космодрома "Восточный". Его признали виновным в краже арматуры и металлоконструкций со стройки, говорится в материалах суда.

В сентябре Путин признавал, что в ситуации с "Восточным" есть еще много вопросов, требующих решения, в том числе и его личного вмешательства.

В июне 2019 года глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин назвал беспрецедентными и откровенными хищения на космодроме "Восточный" по сравнению с другими бюджетными отраслями. Он отметил, что наиболее масштабным стало воровство "на банальной стройке", а не в космических технологиях.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, строительство второй очереди космодрома "Восточный" началось в конце апреля 2019 года. В настоящее время специалисты производственно-строительного объединения "Казань" проводят армирование фундамента сооружений, расположенных на месте стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара".

Третья очередь строительства Восточного предполагает возведение стартового комплекса для ракеты "Союз-5" ("Иртыш") и перспективной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

В начале ноября Рогозин говорил, что первый в 2020 году пуск с "Восточного" намечен на апрель.