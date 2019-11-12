Рогозин не нашел причин для беспокойства из-за эффективности трат на "Восточный"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В настоящее время пока нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодром "Восточный", считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных - тоже нет", - сказал Рогозин журналистам, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина.

Вместе с тем Рогозин отметил, что критика президента РФ, прозвучавшая накануне, "абсолютно обоснованна".

"Естественно, он информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - добавил глава "Роскосмоса".

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в рамках строительства космодрома решаются несколько задач.

"Первое - это создание комплекса РКК Ангара к 2023 году к началу летных испытаний и к концу 2022 года, завершение строительных работ и обеспечение максимального эффективного использования каждого бюджетного рубля, который выделяется на эту стройку. Что касается первой очереди - это завершение претензионной работы, возвращение в бюджет тех средств, которые были выведены со стройки, это около 24 млрд рублей, неотработанных авансов, все контракты расторгнуты, по ряду контрактов заключены мировые соглашения. Как действовать дальше - все понятно", - сказал Рогозин.

"Параллельно с претензионной работой - это достройка этих объектов. Основные объекты - технический комплекс, стартовый комплекс будут вводиться в эксплуатацию, начиная с 1 квартала следующего года. Ряд объектов, которые в разной степени достройки (. . .) будут достроены в течение ближайших лет", - резюмировал он.

В понедельник на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил применительно к другим крупным проектам, в том числе к строительству космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят - но порядка там так и не удалось навести как следует".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявил журналистам, что, "президенту был сделан комплексный доклад по "Восточному", который он привел в качестве иллюстрации".

Песков сообщил, что на строительство космодрома "Восточный" был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.

"Всего (при строительстве "Восточного") было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд рублей. Возвращено 3,5 млрд рублей", - отметил Песков. "Всего в общем объеме на строительство "Восточного" был выделен 91 млрд рублей. Из них освоено 66 млрд рублей", - сказал он.

В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти, добавил Песков.

По его словам, "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела".

"Затем, на следующей стадии, СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. "Дополнительно восемь дел вело МВД. "Всего (по этому делу) осуждено 32 человека", - рассказал пресс-секретарь главы российского государства.

На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома "Восточный", Песков повторил: "Пять уголовных дел в работе у Следственного комитета".