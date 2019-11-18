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Для четырех фигурантов дела о теракте в Петербурге запросили пожизненное заключение

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Открыла прения прокурор Надежда Тихонова.

"Оценивая доказательства, представленные в ходе судебного следствия, обвинение считает вину фигурантов дела доказанной.(...) Прошу признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы", - сказала Тихонова.

Гособвинитель попросила суд по совокупности вменяемых преступлений путем сложения наказаний приговорить основных фигурантов дела о теракте Аброра и Акрама Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых к пожизненному лишению свободы.

Всего на скамье подсудимых находятся 11 человек. В зависимости от роли каждого, им вменяется участие в террористическом сообществ (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), покушение на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30 - ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1), совершение террористического акта организованной группой по предварительному сговору (часть 3 статьи 205 УК РФ), а также хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства (часть 2 статьи 222.1 УК РФ).

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт". В результате взрыва самодельной бомбы погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

По версии обвинения, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро два ранее изготовленных членами террористического сообщества взрывных устройства. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", а вторую оставил при себе. Однако взрыв на этой станции не произошел, поскольку самодельное устройство было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято.

Следствием установлено, что организатором теракта был Аброр Азимов, а его старший брат Акрам выступал посредником, взяв деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

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Петербург

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