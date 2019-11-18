Поиск

Фигуранту дела о взрыве в метро Петербурга стало плохо во время суда

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Прения по делу о теракте в петербургском метро были прерваны: одному из обвиняемых стало плохо.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник, инцидент произошел во время оглашения прокурором Надеждой Тихоновой запрашиваемых обвинением сроков лишения свободы. Судья Андрей Морозов объявил в заседании перерыв. Подсудимому вызвали медиков, которые в данный момент уже прибыли в здание суда.

Теракт в метро Санкт-Петербурга

Как сообщалось ранее в понедельник, гособвинение запросило у суда пожизненное заключение для четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро - Аброра и Акрама Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых. Другим фигурантам дела Тихонова попросила назначить лишение свободы от 27 до 28 лет. К настоящему моменту оглашение запрашиваемых сроков еще не закончено.

Перед судом по делу о теракте находятся 11 человек. В зависимости от роли каждого им вменяется участие в террористическом сообществ (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушение на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1), совершение теракта организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт". В результате взрыва самодельной бомбы погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

Петербург Андрей Морозов

Новости по теме

Новости

Депутаты Черняховска убрали с герба города незаконные знаки

Бутиной предложили работу в международном комитете Госдумы

Медведев заявил о необходимости внедрить в портал госуслуг ряд новых функций

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Россияне максимально охладели к Трампу

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев

В Кремле прокомментировали поиск следствием по MH-17 свидетелей влияния РФ на ополченцев
Конфликт в Керченском проливе

РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

РФ передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');