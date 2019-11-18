Фигуранту дела о взрыве в метро Петербурга стало плохо во время суда

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Прения по делу о теракте в петербургском метро были прерваны: одному из обвиняемых стало плохо.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник, инцидент произошел во время оглашения прокурором Надеждой Тихоновой запрашиваемых обвинением сроков лишения свободы. Судья Андрей Морозов объявил в заседании перерыв. Подсудимому вызвали медиков, которые в данный момент уже прибыли в здание суда.

Как сообщалось ранее в понедельник, гособвинение запросило у суда пожизненное заключение для четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро - Аброра и Акрама Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых. Другим фигурантам дела Тихонова попросила назначить лишение свободы от 27 до 28 лет. К настоящему моменту оглашение запрашиваемых сроков еще не закончено.

Перед судом по делу о теракте находятся 11 человек. В зависимости от роли каждого им вменяется участие в террористическом сообществ (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушение на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1), совершение теракта организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт". В результате взрыва самодельной бомбы погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.