Прокурор попросила 20 лет для фигурантки дела о теракте в метро Петербурга

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге на выездном заседании Московского окружного военного суда во вторник продолжились прения сторон по делу о теракте в метро в Северной столице в 2017 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу признать виновной (фигурантку дела - ИФ) Каримову Шохисту (...). По совокупности преступлений окончательно определить Каримовой наказание сроком на 20 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала на заседании прокурор Надежда Тихонова.

Кроме того, гособвинитель попросила удовлетворить гражданский иск ГУП "Петербургский метрополитен" на 108 млн рублей к фигурантам дела, а также иски потерпевших.

Накануне, 18 ноября, выступление Тихоновой в суде было прервано из-за того, что Каримова упала в обморок во время оглашения запрашиваемых для обвиняемых сроков.

Как сообщалось в понедельник, гособвинитель попросила суд по совокупности вменяемых преступлений приговорить основных фигурантов дела о теракте Аброра и Акрама Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых к пожизненному лишению свободы. Другим фигурантам дела прокурор запросила длительные сроки заключения: Садыку Ортикову - 28 лет лишения свободы; Бахрому Ергашеву, Мухамадюсуфу Мирзаалимову, Дильмуроду Муидинову, Сейфулле Хакимову - 27 лет заключения в колонии строгого режима.

Теракт в петербургском метро

На скамье подсудимых находятся 11 человек. В зависимости от роли каждого, им вменяется участие в террористическом сообществе, совершение теракта организованной группой по предварительному сговору и покушение на теракт, незаконное изготовление взрывных устройств, а также их хранение. Подсудимые, в свою очередь, вину отрицают.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт". В результате взрыва самодельной бомбы погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

По версии обвинения, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро два ранее изготовленных террористами взрывных устройства. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", а вторую оставил при себе. Однако взрыв на этой станции не произошел, поскольку бомбу своевременно обнаружили и обезвредили.