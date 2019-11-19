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Мэр Петропавловска-Камчатского подал в отставку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко решил уйти в отставку по собственному желанию с 27 ноября, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

"Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы", - говорится в сообщении.

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города. Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее", - приводит пресс-служба слова Иваненко.

В конце декабря 2016 года депутаты Думы Петропавловска-Камчатского избрали Иваненко главой краевого центра. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.

Петропавловск-Камчатский Виталий Иваненко

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