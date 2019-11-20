Брат главы Петропавловска-Камчатского стал фигурантом дела о передаче взятки мэру

Это уже второе уголовное дело против него о посредничестве в передачи взятки мэру

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении брата подавшего 19 ноября в отставку мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, сообщила агентству "Интерфакс" в среду старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"По версии следствия, подозреваемый взял 200 тысяч рублей для передачи их в качестве взятки мэру, действуя в интересах и по поручению последнего", - сказала Матафонова.

Она уточнила, что фигурантами по этому делу также проходят директор муниципального казенного учреждения (МКУ) "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского" и индивидуальный предприниматель.

Директору, также как и брату мэра, инкриминируется посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а предпринимателю - дача взятки и (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, в начале 2019 года индивидуальный предприниматель через директора МКУ передал деньги брату мэра, который, также в качестве посредника, должен был передать взятку Иваненко.

"Коммерсант рассчитывал, что за эти деньги глава Петропавловск-Камчатского городского округа окажет его ИП содействие при заключении муниципальных контрактов со Службой автодорог Петропавловска-Камчатского, договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для муниципальных нужд, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и т. д.", - сказала представитель СКР.

Она отметила, что это уже второе уголовное дело о посредничестве в передачи взятки мэру, возбужденное против его брата. Первое было возбуждено минувшим летом. По версии следствия, в том случае родственник должен был передать главе Петропавловска-Камчатского 1,4 млн рублей от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" за общее покровительство по службе и совершение иных действий в пользу взяткодателя.

Накануне пресс-служба мэрии Петропавловска-Камчатского сообщила, что Виталий Иваненко решил уйти в отставку с поста мэра города с 27 ноября. Свое решение он объяснил "состоянием здоровья" и "семейными обстоятельствами". Заявление мэра будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы.