Обвиняемый в шпионаже Уилан впервые не смог выступить перед журналистами в суде

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан участвует в заседании Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на его арест, по видеосвязи.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Уилана вывели в зал судебного заседания по видеосвязи из московского СИЗО "Лефортово". Звук на видео был отключен, так что Уилан впервые за все время содержания не смог сделать каких-либо заявлений для прессы.

При этом все время, пока журналисты находились в зале суда, Уилан держал в руках заявление в письменном виде, однако разобрать его возможности не было. Как ожидается, суд во вторник рассмотрит апелляцию защиты Уилана на продление его ареста до 29 декабря.

Дело "шпиона" Уилана

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан.

Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Сам Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

Следственные действия по делу Уилана завершены - вместе с адвокатами он знакомится с материалами расследования. Как сообщалось, закончить ознакомление сторона защиты может уже к концу года.

По словам Жеребенкова, защита при ознакомлении с делом не видит каких-либо объективных доказательств его вины, а показания свидетелей также пока свидетельствуют о невиновности обвиняемого. "Пока никто из свидетелей не дал показания о том, что Пол склонял их к шпионажу и вербовал", - сказал адвокат.

В целом, отметил защитник, позиция Уилана, согласно которой он стал жертвой провокации, "находит объективное подтверждение, поскольку одно лицо заявляет, что, да, действительно, он просил эту шпионскую флэшку, а с другой стороны все другие свидетели отрицают это".

18 ноября сообщалось, что Дэвид Уилан объяснил арест своего брата в России попыткой Москвы надавить на Вашингтон.