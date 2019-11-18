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Брат обвиняемого в Москве Пола Уилана счел его арест попыткой надавить на США

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Брат обвиняемого Москвой в шпионаже Пола Уилана полагает, что того держат в России, чтобы использовать для оказания давления на США, сообщает в понедельник газета The Guardian.

По словам Дэвида Уилана, слова которого приводит издание, российская сторона затягивает дело Пола Уилана, чтобы "посмотреть, что они могут получить от США в обмен на него".

"Я думаю, что на данный момент это абсолютно политическое дело", - сказал Дэвид Уилан.

Дэвид Уилан сравнил Россию с такими странами, как Китай и Иран, которые, по его словам, также пытались "извлечь выгоду из (задержания на своей территории - ИФ) иностранных граждан".

"То, что они продолжают удерживать его и не спешат с этим процессом, многое говорит об их заинтересованности в том, чтобы попытаться извлечь как можно большую выгоду для Российской Федерации", - сказал Дэвид Уилан.

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Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

Россия США Пол Уилан

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