Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил в Лефортовском суде Москвы отвод прокурору из-за того, что надзорное ведомство не реагирует на обращения о нарушении его прав, в том числе после инцидента с охранником в следственном изоляторе.

"Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом. Прокурор отказался говорить со мной об этом", - сказал Уилан на заседании суда в четверг, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста.

"Я заявляю отвод любому представителю московской прокуратуры и прошу пригласить другого представителя прокуратуры", - добавил Уилан.

ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием. "Эти утверждения об угрозах оружием в СИЗО не соответствуют действительности. Сотрудники, работающие непосредственно с подозреваемыми и обвиняемыми, в следственном изоляторе несут службу без оружия", - сказал сотрудник пресс-бюро "Интерфаксу".

Имеющий гражданства США, Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании Пол Уилан, который ранее служил в американской морской пехоте, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание за который предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".