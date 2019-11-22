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У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза. Служба сообщила, что начала проверку после сообщений в СМИ о массовой гибели птиц и выпадении в Сегеже желтого зловонного снега.

Инспектор службы в Сегеже отобрал пробы павших птиц, направил на исследования в "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория". В трех образцах эксперты выявили ДНК возбудителя орнитоза - Chlamydophila psittaci.

О результатах анализа уведомлены Минсельхоз Карелии и администрация Сегежского района.

20 ноября в Минприроды Карелии сообщили, что патологоанатомическое обследование птиц показало повышенное содержание поваренной соли в их печени.

Жители Сегежа 15 ноября сообщили в соцсетях, что город засыпало желтым снегом и начался падеж птиц. Исследования республиканского центра ветеринарии и консультирования признаков птичьего гриппа у птиц не нашли.

19 ноября пресс-служба администрации Сегежа сообщила, что в воздухе и воде не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Такие же результаты дали замеры на градообразующем предприятии - Сегежском ЦБК.

Орнитоз - инфекционная болезнь, опасная и для человека, и для птиц. Поражает органы дыхания, центральную нервную систему. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы. Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

Сегеж Карелия Роспотребнадзор Сегежский ЦБК Минприроды

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