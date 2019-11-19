РЖД выберут новую концепцию плацкарта из трех вариантов до конца 2022 года

Макет нового плацкартного вагона Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) планирует определить концепцию нового плацкартного вагона до конца 2022 года, рассмотрит три варианта, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Сегодня у нас уже есть концепт, есть оценки пассажиров, мнения, многие те предложения, которые были высказаны, они реализованы в проекте, который был представлен "Трансмашхолдингом" (ТМХ) сегодня на выставке", - сказал он на форуме "Транспортная неделя 2019".

"Второй концепт предполагается разработать до конца первого полугодия 2020 года и третий во втором полугодии 2020 года", - добавил Иванов.

После этого ФПК планирует утвердить концепцию и сделать выбор. "У нас будет возможность оценить их (варианты - ИФ) на "Транспорте России" в следующем году. Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) вместе с "Трансмашхолдингом" нам предлагают", - сказал он.

По словам Иванова, стоимость билетов в новых плацкартных вагонах не изменится. "Тариф на перевозку пассажиров в регулируемом сегменте сегодня устанавливается ФАС, поэтому новый вагон по цене не будет отличаться от тех вагонов, которые сегодня ходят на сети РЖД", - пояснил он.

ФПК на форуме "Транспортная неделя 2019" представила макет нового плацкартного вагона, разработанного ТМХ. Вагон модульного типа, одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество мест в таком вагоне останется традиционным, он рассчитан на 54 пассажирских места. Основные изменения касаются дизайна и эргономики вагона. В частности, в этом варианте концепции модульного вагона представлено сочетание привычного для плацкарта расположения мест и "купе" с модульными секциями - шкафами. При этом при конструировании концепта традиционные габариты пассажирского вагона были сохранены, длина и ширина полок не изменялись.

Как сообщалось, ТМХ разрабатывает несколько дизайн-концепций новых плацкартных вагонов. Ранее окончательное решение по проекту нового плацкартного вагона РЖД планировали принять после проверки в эксплуатации обновленного после ремонта плацкарта.

В конце прошлого года РЖД получили первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, продажи билетов в "обновленный плацкарт" открылись в марте. Всего до конца 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" получит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования. Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на выставке "Транспорт России" в ноябре 2018 года