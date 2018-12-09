РЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагона

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 10 декабря представит на Казанском вокзале столицы макет нового плацкартного вагона, сообщили "Интерфаксу" в АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "Дочка" РЖД).

"Посетители Казанского вокзала в Москве смогут ознакомиться с полномасштабным макетом обновленного плацкартного вагона в период с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года. Макет будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов", - рассказал представитель ФПК.

Все желающие смогут осмотреть интерьер обновленного плацкарта, оценить качество проектных и дизайнерских решений, а также оставить отзыв, который будет учтен при дальнейшей работе над проектом, добавил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье директор по пассажирским перевозкам монополии Дмитрий Пегов сообщил журналистам, что ОАО "РЖД" планируют до конца года изготовить и запустить один вагон "современного плацкарта" в опытную эксплуатацию.

Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке "Транспорт России" в ноябре.