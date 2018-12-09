В РЖД заявили, что не будут перекидывать современные вагоны с северных поездов летом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не будет летом перекидывать современные вагоны с северных поездов на поезда курортных направлений, сообщил в воскресенье директор ОАО по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов на пресс-конференции в Великом Новгороде, посвященной отправлению первого скорого поезда № 42 сообщением Великий Новгород - Нижний Новгород.

"Пассажирские составы сформированы, и они останутся в том виде, в котором они есть, с кондиционерами, биотуалетами и так далее", - сказал Пегов, отвечая на вопрос журналистов о том, останется ли новый скорый поезд столь же комфортным во время летних отпусков и не будут ли, как это практиковалось в прежние годы, нынешние современные вагоны заменены в нем на менее комфортабельные.

По словам директора РЖД по пассажирским перевозкам, прибегать к такой мере в будущем году у российских железнодорожников не будет никакой необходимости, поскольку "Российские железные дороги" в 2018 году закупили более 600 новых пассажирских вагонов и обеспечили современными вагонами все свои составы.

"А сейчас у нас в разработке - долгосрочный контракт с Тверским вагоностроительным заводом на покупку новых вагонов. Мы надеемся, что мы подпишем его в ближайшее время", - добавил Пегов.