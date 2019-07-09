ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России

Женщина, добивавшаяся три года защиты от сожителя, получит 25 тысяч евро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия. Это первое решение ЕСПЧ по делам о домашнем насилии в России, отметил в Telegram глава международной правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков.

Суд признал, что в России она подверглась обращению, унижающему достоинство, и дискриминации, то есть, были нарушены статьи 3 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека. Ей присудили 20 тысяч евро компенсации морального ущерба и 5 875 евро возмещения судебных издержек.

В иске Володина указала, что полиция и суды Ульяновска, а затем и Москвы уклонились от исполнения своей обязанности преследовать ее сожителя, который ее избивал, угрожал ей и ее ребенку убийством, повредил тормозную систему в ее машине, отбирал ее документы и мобильный телефон, а также публиковал ее интимные фото в открытом доступе.

Володина подавала на него заявления в полицию с января 2016 года, но ее никак не защитили от преследований и отказали ей в предоставлении госзащиты. В августе 2018 года она добилась права сменить имя.

В жалобе в ЕСПЧ она также отметила, что в России не принимаются меры по искоренению гендерной дискриминации женщин, в том числе в семье.

В конце июня ЕСПЧ коммуницировал еще четыре жалобы женщин из Москвы, которые жаловались на отсутствие защиты от домашнего насилия. В частности, суд спросил российское государство, отвергает ли оно обязанность расследовать жалобы заявительниц и защищать их и существует ли в этой сфере системная проблема, требующая решения.