Эксперты сочли штраф недостаточным наказанием для виновных в семейном насилии

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Виновных в семейном насилии недостаточно просто штрафовать, полагают авторы доклада "О результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год".

В тексте доклада, опубликованном во вторник на сайте правительства, отмечается, что в настоящее время дела о семейном насилии рассматриваются как административные правонарушения, а наказание за это правонарушение включает в себя штрафы в размере от 5 до 30 тыс. рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

В документе говорится, что выявление преступлений и правонарушений, касающихся насилия в семье, а также оценка реальных масштабов проблемы затруднены, поскольку зачастую пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы.

В тексте приводятся данные Росстата, согласно которым около двух третей всех зарегистрированных преступлений такого рода совершается лицами без постоянного источника дохода, а треть граждан, их совершивших, были ранее судимы. Это значит, что власти выбрали неверные средства исправления осужденных, не учтя их индивидуальные особенности, считают авторы доклада.

Они также обращают внимание на необходимость выработки мер для снижения случаев насилия в семье, предусматривающих как совершенствование законодательства, так и материальную и психологическую поддержку таким семьям.

"Кроме того, необходимо на системной основе вести работу по раннему выявлению насилия в семье или угрозы применения насилия, расширять использование в работе современных технологий, в том числе информационных, обеспечивать подготовку достаточного количества квалифицированных специалистов", - говорится в докладе.

Борьба с домашними тиранами

В последнее время в России после нескольких резонансных случаев домашнего насилия вновь заговорили о необходимости усиления борьбы с этой проблемой. В то же время защитники "традиционных духовно-нравственных ценностей", в частности, в РПЦ, опасаются, что подобные инициативы могут повредить "традиционной семье".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 ноября заявила, что парламентарии не будут медлить с внесением в Госдуму законопроекта о борьбе с домашним насилием, его доработают до конца ноября.

По ее словам, пришло время принять такой закон. "Сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием. И здесь противоречий нет", - отметила спикер. По ее мнению, опасения, что этот закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи, беспочвенны. "Это не так, этого ничего нет", - сказала Матвиенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия должен быть подготовлен до декабря. На вопрос о том, когда можно ждать принятия законопроекта, Пушкина ответила: "Это будет война миров. Тут кто кого. Если мы живем в прогрессивном обществе, мы должны победить".

Ранее в ноябре в Минюсте РФ разъяснили, что изложенная в направленном в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) меморандуме позиция ведомства по масштабам домашнего насилия в России "заключается в том, что серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для РФ". "При этом государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина", - говорилось в пресс-релизе министерства.