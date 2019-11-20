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Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал, что после введения первых антироссийских санкций он испытал "определенную тревогу", но с тех пор Россия достигла больших успехов в импортозамещении в разных отраслях. Он заявил это на форуме "ВТБ Капитала" "Россия вперед!"

"Но есть, конечно, и минусы, но они являются минусами для всех. Ну, просто они исчисляются миллиардами долларов потерь", - сказал он и добавил, что потери России меньше.

Введенные против России ограничения носят эффект бумеранга, считает президент.

"Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все", - резюмировал он.

Вопрос о перспективах снятия санкций он переадресовал Конгрессу США.

Ранее Путин не раз отрицал вмешательство России во внутренние дела США. Обвинения в этом стали поводом для введения антироссийских санкций. В июле он назвал принципиальным отличием Москвы от Вашингтона отсутствие вмешательства во внутренние дела других государств, в том числе Евросоюза.

В июне на вопрос, что Россия может получить, если пойдет на уступки ради отмены санкций, Путин ответил, что он против отказа от интересов России.

Владимир Путин Конгресс США

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