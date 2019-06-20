Путин не увидел смысл в уступках Западу ради отмены санкций

Из-за ограничений Запад потерял не меньше, а Россия смогла мобилизовать ряд отраслей экономики

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия ни с кем не ругалась, чтобы мириться ради отмены санкций, заявил на "прямой линии" президент Владимир Путин. Его спросили о том, что страна может получить, если пойдет на уступки ради снятия экономических ограничений.

Если мы сдадимся и "наплюем" на свои... интересы, кардинально ничего не изменится, возможны только несущественные уступки, считает глава государства. Для примера он привел Китай, который не имеет отношения к Крыму и Донбассу, за которые Запад ввел санкции, однако тарифы на китайские товары продолжают расти.

Обвинения в оккупации Донбасса Путин назвал "полной чушью и ложью".

Президент отметил, что сейчас США делают попытки сдержать Китай, который стал глобальным конкурентом Америки. По его мнению, если Россия хочет занять "достойное место под солнцем", она должна становиться сильнее, в том числе экономически.

Санкции позволили России усилиться и мобилизовали экономику по многим направлениям, считает президент.

Сославшись на экспертные данные, он сказал, что за годы санкций Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз - $240 млрд, США - $17 млрд, с ними был небольшой торговый оборот, Япония - $27 млрд. Эти страны теряют не только российский рынок, но и рабочие места, отметил Путин.

"Кое-что мы и получили. Мы должны были включить мозги по поводу того, что и как делать в высокотехнологничных отраслях экономики", - добавил он. По его словам, России пришлось развивать даже то, что не существовало вообще, например, морское двигателестроение.

За несколько лет Россия научилась делать свои морские двигатели, в чем-то превосходящие западные аналоги, отметил он. В сельском хозяйстве экспорт достиг $25,7 млрд, десять лет назад все бы рассмеялись в лицо тому, что заявил бы о такой перспективе, добавил Путин. По его словам, цель по экспорту сельхозпродукции к 2024 году - $45 млрд, возможно, она не будет достигнута, но к этому надо стремиться.